הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא יתקיימו בתחילת החודש הבא. אחד המועמדים לתפקיד היה פרופסור דניאל הרשקוביץ, אך הבוקר (רביעי) הוא הודיע על פרישתו מהמירוץ, לאחר שלא הצליח להשיג את מספר התומכים הנדרש.

"פרופ' הרשקוביץ מבקש להודות מקרב לב לשרים ולחברי הכנסת מסיעות מכל חלקי הבית אשר הביעו בו אמון ותמכו במועמדותו לאורך הדרך, ומעריך את התמיכה הרחבה והחמה לה זכה. פרופ' הרשקוביץ ימשיך לשרת את מדינת ישראל ואת הציבור בתפקידים ציבוריים אחרים גם בעתיד, מתוך תחושת שליחות לחברה הישראלית ולמוסדות המדינה", נמסר מטעמו.

כאמור, המשמעות היא שכעת נותרו שני מועמדים אפשריים לתפקיד. המועמד הראשון הוא עורך הדין מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר נהנה מתמיכת חברי הקואליציה. המועמד השני הוא שופט העליון לשעבר יוסף אלרון - שזוכה לתמיכת חברי האופוזיציה.

כזכור, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח אמש כי מפלגת יש עתיד הודיעה כי מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, החלה באיסוף החתימות הדרושות להגשת מועמדותו של שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון לתפקיד מבקר המדינה. כך, היא מצטרפת לכחול לבן שהודיעה בעבר על התמיכה בשופט לתפקיד הרגיש.

מספר שעות לפני כן, חברי כנסת מהליכוד קיבלו טלפונים לפיהם עליהם לתמוך בעורך הדין מיכאל ראבילו, הפרקליט של משפחת נתניהו, במקום השופט בדימוס אלרון, לתפקיד מבקר המדינה. עם זאת, מי שחתם למועמד אחר לא התבקש להסיר את החתימה.