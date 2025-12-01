החרדים מזהירים: נתניהו עלול להפר את הסכמי חוק הגיוס - אם יקבל חנינה מהנשיא

משבר חוק הגיוס: "יתר נאמן", ביטאון מפלגת "דגל התורה", העלה הבוקר (שני) חשש כי במידה ונשיא המדינה יצחק הרצוג יחון את ראש הממשלה בנימין נתניהו - הוא יפר את ההתחייבות הפוליטית להביא חוק גיוס נוח לחרדים.

עורך העיתון החרדי, ישראל פרידמן פרסם מאמר דעה, בו העלה את החשש לפיו "אם אכן תוענק לנתניהו החנינה שהוא זקוק לה - סביר להניח שיפתחו לפניו אפשרויות פוליטיות נרחבות. הוא כבר לא יהיה 'עבריין מורשע' ולא יוטל עליו אות קין, דבר שיאפשר לו להרחיב את ממשלתו עם גורמים שחפצים לחזור לכורסאות עור הצבי שסביב שולחן הממשלה".

בהמשך ציין כי במקרה הזה, "יהיה קל לנתניהו להשתחרר מההתחייבויות מפורשות, כי יחדל לחשוש מגורמים שיפרשו מהממשלה. פוליטיקה במיטבה אבל מוסר במירעו".

כאמור, ב"יתד נאמן", שמייצג את העמדות החרדיות בנושא חוק הגיוס, שולחים מסר חריף לראש הממשלה, לפיו "זה חייב להאיר במיליון נורות אזהרה האדומות, כשעל הפרק עומדת סוגיית הסדרת מעמדה החוקי של לומדי התורה".

עוד ציינו כי "ראש שהממשלה התחייב בהסכם קואליציוני ובהבטחות חד משמעיות, לתקן את העוול וליישר את העיות. הוא יודע היטב שאי קיום - זהו שקר, ולא לעמוד בהתחייבות זה מרמה והפרת אמונים. מדובר בסיפור הנפש של העם היהודי כולו ובשאלה קיומית גם לביטחונה של מדינת ישראל".

במאמר שהופיע בכותרת הראשית של העיתון נכתב: "חלילה שהדבר ינוצל לבריחה ממוצא שפתיים ומחובה יהודית היסטורית. מהתחייבות הזו אין שום חנינה".

בתוך כך, אמש פרסמנו כי מוטי בבצ'יק, בכיר אגודת ישראל הודיע ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, כי הם מתנגדים לחוק שכולל סנקציות על תלמידי הישיבות. ביסמוט אמר בישיבה: "אני מקווה שבתוך חודש וחצי-חודשיים נצליח להעביר את החוק". בבצ'יק השיב לו: "ההוראה הייתה שלא מסכימים לסנקציות על בחורי ישיבות ואברכים שלומדים".

עוד מהישיבה, ביסמוט אמר לבבצ'יק: "תסתכל על חצי הכוס המלאה", שהשיב לו: "עונש על לומדי תורה לא בא בחשבון - ההכרעה תינתן על ידי המועצה".

מספר שעות לפני הישיבה, הביטואנים החרדיים "המודיע" של דגל ישראל ו"המבשר" של אגודת ישראל, סיקרו בביקורתיות את נוסח חוק הגיוס וכתבו: "כאב רב ביהדות מנוסח הצעת החוק של מעמד בני הישיבות".