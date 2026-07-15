"עוד חוליה בהפיכה המשטרית": אושר סופית החוק להחלשת תפקיד היועמ"ש

בליץ החקיקה נמשך: החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עבר הערב (רביעי) בכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

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התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד החוק להחלשת היועמ"ש: "מדובר בעוד חוליה בהפיכה המשטרית: חוק שמאפשר לממשלה לקבוע בעצמה שחוות דעת משפטית 'לא משקפת את הדין', לעקוף את היועמ"ש באמצעות עורכי דין פרטיים ולהכפיף את שומר הסף המרכזי במדינה לפוליטיקאים - כלומר, שלטון שמחליט לבד מה מותר לו. המשנה ליועמ"שית הגדיר את התוצאה במדויק: היועץ המשפטי יהפוך לעורך דין פרטי של הממשלה".

"וחייבים לדבר על המניע, על מי שעומד מאחורי כל המהלך: ראש ממשלה נאשם בפלילים, שמנסה להימלט מאימת הדין. הוא מפרק את המוסד שעומד בראש התביעה במשפטו, בתקווה שיועץ ממונה מטעם יבטל לו את כתב האישום. ולא במקרה החוק גם מחייב את הממשלה להחליט מחדש, בתוך 30 יום, איך ממנים ואיך מדיחים יועץ משפטי לממשלה - הדרך נסללת".

"וכל זה נעשה בבליץ חקיקה של קואליציה ללא לגיטימציה - קואליציה שהציבור עומד להכריע על עתידה בקלפי משנה את כללי המשחק בדרכה הביתה, ומנסה לכבול גם את ידי הכנסת הבאה. אין לה מנדט לזה. זו העתירה השלישית שאנחנו מגישים השבוע נגד חוקי המחטף, ולא נעצור: נעמוד על ביטול החוק בבג"ץ, כי במדינה דמוקרטית אף אחד אינו מעל החוק - גם לא ראש הממשלה", מסרה התנועה לאיכות השלטון.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יריב לוין, מסר: "החוק שאושר הוא נדבך מרכזי נוסף ברפורמה המשפטית. זהו צעד הכרחי להחזרת יכולת המשילות לדרג הנבחר, במטרה לבצע את המדיניות שלשמה קיבלנו את אמון הציבור. אני מודה ליו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, ולכל השותפים למלאכה החשובה הזו".