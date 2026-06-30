בצל ההסכם עם לבנון, הצהרת נתניהו על רצונות בממשלה רחבה והסערה המתמשכת בעניין העריקים החרדים: סקר מנדטים שנערך עבור i24NEWS באמצעות מכון "דיירקט פולס" ותוצאותיו נחשפו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית, מציג התחזקות מסוימת של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ו"הליכוד".

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שאלנו את המשתתפים בסקר למי היו מצביעים אם הבחירות היו נערכות היום. "הליכוד" שומרת על המקום הראשון ומתחזקת בשני מנדטים לעומת סקר i24NEWS מהשבוע שעבר, עם 29 מנדטים. מפלגת "ישר" של איזנקוט מאבדת מנדט אחד ויורדת ל-19 מנדטים.

מפלגת "ביחד" שומרת על כוחה עם 11 מנדטים, בעוד "הדמוקרטים" מתחזקת במנדט אחד ומקבלת גם היא 11 מנדטים. מפלגת "ש"ס" שומרת על כוחה עם 9 מנדטים. "ישראל ביתנו" מאבדת מנדט אחד ומקבלת בסך הכול 9 מנדטים. "עוצמה יהודית" שומרת על כוחה עם 8 מנדטים, "כמו גם יהדות התורה", גם היא עם 8 מנדטים. "הרשימה המשותפת" נשארת יציבה עם 7 מנדטים, כמו גם "רע"ם" עם 5 מנדטים. "הציונות הדתית" יורדת במנדט אחד ועומדת על ארבעה מנדטים.

עוד שאלנו במסגרת הסקר איזו ממשלה היו המשתתפים מעדיפים שתוקם מייד לאחר הבחירות. 23% העדיפו ממשלת ימין-חרדים צרה, ו-27% העדיפו ממשלת מרכז-שמאל-רע"מ צרה. 50% מהמשיבים העדיפו ממשלה לאומית רחבה ככל הניתן.

שאלנו את מצביעי האופוזיציה שתומכים בממשלה לאומית רחבה אם יהיו מוכנים במסגרת לקבל את נתניהו כראש הממשלה הזאת. 14% השיבו "כן, ממשלה לאומית רחבה חשובה בעת הזו יותר מהכול". 83% אמרו "לא, יש לי קווים אדומים 83%". 3% ציינו כי אינם יודעים.

שאלנו גם את מצביעי הקואליציה שתומכים בממשלה לאומית רחבה אם יהיו מוכנים במסגרת ממשלה כזו לקבל את איזנקוט כראש הממשלה.22% השיבו "כן, ממשלה לאומית רחבה חשובה בעת הזו יותר מהכול". 70% ענו "לא, יש לי קווים אדומים". 8% ציינו כי אינם יודעים.