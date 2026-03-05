פרסום ראשון: האיום החרדי לפזר את הכנסת חוזר | ארי קלמן

פרסום ראשון: בכירים חרדים אמרו היום (חמישי) לכתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, כי הם לא יאפשרו להעביר את תקציב המדינה לפני העברת חוק הגיוס - למרות המלחמה מול איראן. "אם נתניהו חושש מבחירות, נשקול לתמוך בחוק שידחה את העברת התקציב", אמרו.

נזכיר כי במידה וחוק תקציב המדינה לא יעבור עד תאריך 31 במרץ - הכנסת תתפזר.

אז למה הפעם כדאי לקחת יותר ברצינות את האיום של החרדים על פיזור הכנסת? משום שמדובר ב"קלף האחרון" שלהם על מנת לדחוק את נתניהו להעביר חוק גיוס. אם יעבור חוק התקציב - לחרדים לא יהיה יותר עם מה לאיים עד לאחרי הקמת ממשלה חדשה, למעשה עד מרץ 2027.

בעוד מדינת ישראל שקועה במלחמה עם איראן במסגרת מבצע שאגת הארי, סוגיית חוק הגיוס ממשיכה לבעבע ברקע הפוליטי. כבר ביום השני למבצע דחקו הסיעות החרדיות ביועמ"שית ועדת חוץ וביטחון, עו"ד מירי פרנקל-שור, להשלים את נוסח החוק שהובטח להם לפני פתיחת המבצע, כדי לאפשר התחלת דיונים והצבעה מיד עם חזרת הכנסת לשגרה.

על הרקע הזה התקיימה בשבוע שעבר בבני ברק ישיבה חשאית של בכירי המפלגות החרדיות. בין המשתתפים היו יו"ר ש"ס אריה דרעי, השר לשעבר אריאל אטיאס וח"כ ינון אזולאי, ומנגד יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, ח"כ יעקב אשר ודוד שפירא, איש מפתח מבית הרב דב לנדו. כך דווח מוקדם יותר ב"בחדרי חרדים".