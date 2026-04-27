האיחוד בין בנט ללפיד מטלטל את "יש עתיד": חברי כנסת כבר בוחנים פרישה

אחרי האיחוד בין ראשי הממשלה שלשעבר נפתלי בנט ליאיר לפיד, קיימת הבנה בסיעת "יש עתיד" כי אין לכולם מקום ברשימת המפלגה החדשה. הכתב הפוליטי נדב אלימלך, מפרסם הערב (שני) כי מספר חברי כנסת מיש עתיד כבר בוחנים את דרכם, ויש גם הבנות בנוגע לְשריוּן מקומות ברשימה.

ככל הנראה, לפיד צפוי לקבל את המקומות: 2, 5, 8 ו-10. כמו כן, מספר חברי "יש עתיד" כבר בוחנים את דרכם. בועז טופורבסקי צפוי לפרוש, כמו גם אלעזר שטרן וירון לוי.

כזכור, ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, קיימו אתמול (ראשון) מסיבת עיתונאים במהלכה הכריזו על איחוד פוליטי והקמת מפלגת "ביחד", שתתמודד בבחירות הקרובות בהובלת בנט.

בנט הציג שורת יעדים לממשלה עתידית בראשותו, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר, קידום חוק שירות לכולם, הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וחיזוק תחומי הביטחון, הכלכלה והחברה. לפיד הצטרף להכרזה והדגיש כי מדובר במהלך שנועד להביא שינוי: "נתחיל תיקון גדול בעם ישראל. מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. מה שאתם רואים פה היום הוא הצעד הראשון".