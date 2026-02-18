ברקת נגד סמוטריץ': לא מצפה מגרנדמייזר שיבין על מה אני מדבר

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, תקף היום (רביעי) בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כשאמר: "לא מצפה מ'גרנדמייזר' שיבין על מה אני מדבר - צייצן שלא יצר ולו מקום עבודה אחד בחייו".

"במקום לצייץ, רוץ להנפיק את החברות הבטחוניות בארה"ב ותזרים 100 מיליארד שקלים לקופת האוצר, לאחר מכן אני מפנה אותך לקרוא בנחת על חברה בשם צ'ק פוינט (יש גם חומר בעברית), אולי תלמד משהו על יזמות. קצת צניעות לא תזיק לשר שלא עובר את אחוז החסימה", הוסיף.

דבריו של ברקת באים בתגובה לדבריו של סמוטריץ' נגדו אתמול, כשאמר כי "השר ברקת אמר הבוקר שרק חברות נכות מנפיקות בישראל. מעניין שבאותו שבוע פאלו אלטו, אחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם, דווקא ביקשה להירשם למסחר אצלנו. הבורסה שלנו עלתה עשרות אחוזים ב-2025, תוך כדי מלחמה, והכתה את וול סטריט. אנחנו הופכים את הבורסה שלנו לעוד יותר אטרקטיבית בשורה של רפורמות והחלת סטנדרטים בינלאומיים. טוב יעשה השר ברקת אם במקום לדבר שטויות ולבזות את הכלכלה המקומית מול קהל של יזמים, ישקיע את האנרגיה שלו במסגרת תפקידו בהוזלת המחיה לאזרחי ישראל".

קודם לכן, ברקת השתתף בוועידת ההיי-טק והביטחון של כלכליסט וידיעות אחרונות. במהלך דבריו ביקר השר את ביצועי הבורסה בתל אביב ואת החברות שמנפיקות בה, כשאמר כי "רק חברות נכות ‏מנפיקות בישראל, חברות היי-טק מצליחות הולכות ישר לאמריקנים ומנפיקות שם". מספר שעות לאחר מכן ברקת חזר בו מדבריו.

ברקת דיבר גם על ההשלכות של הנפקה בישראל על כלכלת וביטחון המדינה: "השווי המצרפי של החברות יגדל ‏לפחות ב-50%. ואם מדברים על ביטחון ישראל ואתה הולך להנפקה כזאת ומכניס למעלה מ-100 מיליארד ‏שקל לישראל, שים חצי בצד לביטחון ישראל. זה הצעד ‏הראשון והכי חשוב בעצמאות כלכלית וביטחונית".‏