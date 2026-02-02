ברקע האיומים מאיראן, נתניהו מאיים: "מי שיתקוף אותנו יישא בתוצאות בלתי נסבלות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שני) לאיומים מצד איראן, בנאום במליאה לרגל חגיגות 77 שנים לכנסת. נתניהו אמר כי אנו "דרוכים וערוכים לכל התפתחות, אנו עוקבים אחר המתרחש וערוכים לכל תרחיש - מי שיתקוף אותנו ישא בתוצאות בלתי נסבלות מבחינתו".

ברקע אי-הזמנת נשיא בית המשפט העליון לאירועים, אמר ראש הממשלה כי יש צורך "להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות". בשל אי ההזמנה, החרימה האופוזיציה את דבריו של נתניהו. לפיד עלה לנאום ונזף: "רוצים שכל אחד פה יקים מדינה משלו, המטרה הייתה לוודא שלא נבוא?".

עם פתיחת המליאה, התייחס יו"ר הכנסת לאי-הזמנת נשיא העליון לאירועים ואמר כי הוא מצר על כך שעמית רואה זאת כ"פגיעה מהותית בשיטה הדמוקרטית". "צר לי אף יותר שאותם אנשים מקבלים בשיוויון נפש את הפיכת הרשות השופטת לרשות-על שיכולה לשפוט, לחוקק ולבטל חוקים וחוקי יסוד, ממש מלך כל יכול", הוסיף.

כאמור, האירועים במשכן החלו הבוקר ללא נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שלא הוזמן לאירועים על ידי יו"ר הכנסת אוחנה. עמית הגיב על כך אמש ואמר כי מדובר ב"סטייה ממסורת חגיגית ששיקפה את ערך הממלכתיות ואת אופיו הלאומי של האירוע".

לדבריו, הוא מצר על כך שהשנה הוחלט לוותר על השתתפותו באירוע, שהיה לאורך השנים סמל לקשר בין רשויות השלטון.

כחלק מהאירועים החגיגים, יותר מ-2,000 מבקרים, בהם חיילים, שוטרים, תלמידים ושורדי שואה גדשו כ-40 מתחמי פעילות חווייתיים הפזורים ברחבי הבית. היום נפתח במסדר כבוד חגיגי של משמר הכנסת ובהנפת דגל המדינה לראש התורן.