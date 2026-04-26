הממשלה אישרה היום (ראשון) פה אחד את מינויה של ציפי חוטובלי, לשעבר שגרירת ישראל בלונדון, לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה. היא צפויה להיכנס לתפקידה בעוד כשבוע וחצי.

המינוי מגיע לאחר תקופה ארוכה בה אחד התפקידים הרגישים ביותר במערך המדיני-תקשורתי של ישראל נותר לא מאויש, בזמן מלחמה. ראש מערך ההסברה הקודם, מושיק אביב, סיים את תפקידו באוקטובר 2024 - ומאז פעל המערך ללא ראש קבוע.

חוטובלי, בעלת תואר ראשון ושני במשפטים, ומילאה שורה של תפקידים בכירים בשירות הציבורי, ובכלל זה: שרת ההתיישבות, שרת התפוצות, סגנית שר החוץ ועד לאחרונה כאמור שימשה שגרירת ישראל בבריטניה.