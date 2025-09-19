"נחצו כל הקווים": חצי שנה לקטארגייט - סנגורו של אוריך, עו"ד עמית חדד שובר שתיקה
בעקבות פערים בין הערכאות ושאלות סביב חקירתו, עמית חדד מסביר את ההתרחשויות ומגיב לחשדות נגד יועצו של ראש הממשלה • צפו בריאיון הבעלדי
תיק אחד - שני שופטים: חצי שנה אחרי שהפרשה הקטארית - המכונה "קטארגייט" - סוערת את המדינה, הסנגור של יונתן אוריך, עמית חדד, מתראיין הערב לראשונה בלעדית ל"קבינט שישי". צפו.
בריאיון, חדד מסביר את הפער הקיצוני בין הערכאות השונות - מהשופט מזרחי שמבקר את המשטרה ללא הפסקה ועד השופט מיכלס שנראה "יד ביד" איתה.
בנוסף, הוא מתייחס לחשדות נגד אוריך, חושף מה באמת נחשב עבירה לטענת ההגנה, ומספר מה במהלכי החקירה והמשפט הקפיץ אותו.
