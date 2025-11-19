מנהיג דגל התורה לח"כים: אור ירוק לקידום חוק הגיוס בהקדם

מנהיג "דגל התורה" הרב לנדו נתן "אור ירוק" הבוקר (רביעי) לחברי הכנסת והורה לקדם את חוק הגיוס בוועדה בהקדם. עוד נמסר בהחלטה כי לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, היא תעלה על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק - ספק שמהווה סיכון מבחינת ראש הממשלה בנימין נתניהו - שבינתיים מונע את קידום החוק בוועדה.

סיעת דגל התורה ביקשה מציבור בני התורה ולומדיה "שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים" והוסיפה כי "אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה שליט"א, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".

נראה שהרבנים החליטו לאתגר את הקואליציה ואת נתניהו, שבוחן בימים אלו את המצב הפוליטי, ובמידה והולכים לבחירות - אין מבחינתו הצדקה לקדם חוק גיוס.

רק אחרי שיושלם הנוסח הסופי של החוק, גדולי ישראל יחליטו אם לתמוך - ספק המהווה כאמור סיכון לנתניהו לקדם את חוק הפטור מגיוס.

יושב ראש כחול לבן בני גנץ בתגובה: "‏‏אין לכם אור ירוק. לא יעזור מה תספרו לעצמכם - אין לכם אור ירוק להמשיך להפקיר את לוחמינו, את ביטחון ישראל". "‏אין לכם אור ירוק לאפשר השתמטות המונית בשביל שרידות פוליטית, הימים האלה נגמרו!", הוסיף.

תגובת הציונות הדתית: "הודעות לתקשורת הן לא תוכנית עבודה לא מפי "דגל" ולא מפי גורמים בקואליציה. רק חוק שישנה את המציאות הקיימת ויגייס חרדים הוא חוק שיעבור אותנו. מדינת ישראל זקוקה לעוד חיילים. נקודה".

בתוך כך, בסביבת נתניהו הורו לחבר הכנסת בועז ביסמוט שלא לקבוע דיונים על חוק הגיוס, והאשימו את החרדים שה"אור ירוק" שלהם הוא סוג של "פייק" - כי אין הבטחה שיצביעו בעד בסוף הדרך, עוד מסרו כי בליכוד היו ציפיות גבוהות יותר מהחרדים.