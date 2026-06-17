משפחות שכולות ופצועי מלחמה: תוצאות הפריימריז במפלגת המילואימניקים

תוצאות הפריימריז לרשימת מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל פורסמו היום (רביעי). הרשימה מורכבת ממשפחות שכולות, פצועי מלחמה, משרתי מילואים ופעילים חברתיים שהובילו את המאבק בהשתמטות בשנתיים האחרונות.

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תוצאות הפריימריז

1. רס"ן במיל' יואב אדומי, בן 45, נשוי +2. סמג״ד בגדוד 8111 בחטיבה 5, לחם כ-550 ימי מילואים מאז ה-7 באוקטובר. בין סבבי המילואים הקים יחד עם יועז הנדל ושותפים נוספים לדרך את תנועת המילואימניקים שהפכה למפלגה. בחיים האזרחיים יואב הוא סמנכ״ל פיתוח עסקי וחדשנות, אחרי שנים של יזמות, ניהול פרויקטים ופיתוח עסקי בארץ ובעולם.

2. רועי פרנק, בן 37, נשוי +2. מפקד מחלקה במילואים בחטיבת הנגב, לחם 440 ימי מילואים, שבהם נפצע בקרבות בעזה וחזר להוביל את חייליו בשטח. בין סבבי המילואים רועי היה ממובילי המאבק בחוק ההשתמטות בכנסת. בהשכלתו כלכלן, והוא מכהן כמנהל בכיר בחברת פינטק גלובלית.

3. סא"ל במיל' ארז בן עזרא, בן 56, נשוי +3. קצין תכנון פיקודי ששירת 400 ימי מילואים מאז ה-7.10. אב לשלושה חיילים בשירות פעיל. ממובילי המאבק בחוק ההשתמטות בכנסת. איש הייטק בכיר בעל עשרות שנות ניסיון בחברות בינלאומיות בתחומי טכנולוגיה וניהול. בעל השכלה אקדמית הכוללת לימודי משפטים, תואר שני במנהל עסקים ותואר שני בפילוסופיה של המדע.

4. רס"ן במיל' תהילה פרץ, בת 39, נשואה +5. שירתה כקצינת נפגעים המלווה פצועים ובני משפחותיהם כ-700 ימים מתחילת מלחמת חרבות ברזל. מובילה במפלגה את תחום בריאות הנפש ופצועי צה"ל. עוסקת בתחום משאבי אנוש בחברת הייטק אמריקאית.

5. שלומי דמרי, בן 35, נשוי +2. לוחם במילואים ששירת כ-500 ימים במלחמת חרבות ברזל. ב-7.10 הגן על משפחתו בעוטף בזמן שאחד מאחיו שהה במסיבת הנובה, ואח נוסף בשכונת הצעירים בכפר עזה. אחיו הצעיר, דן ז״ל, נרצח לאחר שנמלט מהנובה. כבר למחרת התגייס לשירות מילואים ממושך של מאות ימים. לצד שירותו הצבאי, פועל שלומי לחיזוק מעמדה של ישראל בזירת ההסברה הבינלאומית, ונחשב לאחד הקולות הבולטים במאבקים למען משרתי המילואים, פצועי צה״ל והחברה הישראלית בכנסת.

6. עמליה קינן, בת 43, נשואה +3. ראש צוות חירום יישובי ביונתן (רמת הגולן). אשת ניהול, חוסן וקהילה. שימשה כיו""ר ועד מקומי 5 שנים. כיום מנהלת שרשרת אספקה בחברת סטארטפ בינלאומית. לפני כן שימשה כמנכ:לית בחברת תיירות, סמנכ"לית תפעול בחברה תעשייתית, ודירקטורית בחברות ועמותות.

כזכור, בבחירות המקדימות שנערכו מוקדם יותר החודש הוחלט כי יועז הנדל ימשיך להוביל את המפלגה. הנדל מסר: "מי שהובילו את ישראל כשהמדינה נעלמה, צריכים להיות אלו שיובילו אותה גם במערכת הפוליטית. בחרנו לקיים פריימריז בניגוד להלך הרוח בשאר המערכת הפוליטית, כדי לתת ביטוי לאלפי הפעילים והמתפקדים. אני גאה ברשימה שהורכבה. עכשיו עם הפנים קדימה, המשימה שלנו - ממשלה ציונית ללא מפלגות חרדיות וערביות , חוק גיוס והכרעה בשדה הקרב".