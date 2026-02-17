הכנסת אישרה את הצעת החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים

ועדת החוקה בכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של יו"ר סיעת דגל התורה, ח"כ משה גפני, להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים לדון גם בהליך בוררות בסוגיות אזרחיות בהסכמת הצדדים.

האישור בוועדת החוקה מגיע לאחר שדחתה מספר רב של הסתייגויות מצד האופוזיציה. הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית בימים הקרובים.

יוזם הצעת החוק ח"כ גפני אמר על אישורה: "מאז 2006 שאני מנסה להעביר את החוק הזה ששני בעלי דין רוצים לדון על פי דין תורה ובג"ץ קבע שאי אפשר. אני שמח שאנחנו מצליחים להעביר את החוק הזה בס"ד אחרי כל כך הרבה שנים".

i24NEWS

שדולת הנשים מסרה בתגובה על אישור הצעת החוק: "תדע כל אם ובת בישראל: הקואליציה הזו יצרה מדינת הלכה ומכרה את הזכויות שלך כדי שחבריה יוכלו להמשיך לשבת על הכיסאות שלהם. הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, נעשתה היום בדיל פוליטי זול על גבן של נשים בתמיכת חברי הליכוד, בכדי שאלו יקבלו טובה עם חקיקת חוק הפטור מגיוס.

"לא צריך להיות משפטן כדי להבין איך יווצר כאן סיר לחץ - בעיקר אל מול אוכלוסיות מחולשות שלא תוכלנה לסרב לדיון כאשר אלו יקבלו זימון רשמי ובפרט מול נשים חרדיות שיצופה מהן להגיע להתדיין בבית הדין הרבני. זו מציאות שבה לחץ קהילתי, משפחתי או כלכלי הופך את ה"הסכמה" לכפייה בפועל. החוק הזה מעביר כוח נוסף לבתי דין שבהם אין נשים דייניות, יצירת דין ע"פ חוקי התורה בהם האישה לא שווה לגבר. זו בחירה מודעת להעמיק אפליה מגדרית בישראל, ותשפיע על כלל הנשים בישראל. שוב - למען אצבעות לחוק הפטור מגיוס", כך אמרה מנכ"לית השדולה, טל הוכמן.