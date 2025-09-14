החרדים טוענים להתקדמות בחוק הגיוס, גורם צבאי: הדרך ארוכה

מומלצים -

גורמי צבא שמרכזים את חוק הגיוס מעלים חשש כי הסיכוי לגבש חוק גיוס בוועדת החוץ והביטחון יקח עוד זמן רב, עד בלתי אפשרי - כך פרסם לראשונה הערב (ראשון) ארי קלמן במהדורה המרכזית. הגורמים מעלים את החששות לאחר פגישה עם יו"ר הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט.

אחד מהגורמים אמר לביסמוט כי "האופוזציה בפיליבסטר מתמשך, אנחנו צריכים את החיילים החרדים במיידית. בתוך הוועדה המורחבת ישנם גורמים המונעים משיקולים פוליטיים, ומעדיפים לעכב את החוק - ולא להביא לאישורו".

בדיון, עלתה אפשרות לפיה דיונים יתקיימו בוועדה חוץ פרלמנטרית, מחוץ לכנסת, כדוגמת ועדת טל, בה יהיו חברים גורמי עניין לחוק, אשר יגבשו את נוסחו ואז יחזרו להצבעה סופית בוועדת החוץ והביטחון - אך הצעה זו ירדה מהפרק בשל ההבנה כי רק הממשלה יכולה למנות וועדה חיצונית.

מדברים אלו, ניתן לראות כי על אף הכרזות החרדים שמספרים כי ישנה התקדמות בחוק הגיוס, במטרה לזרז את חזרתם לממשלה, בצבא אומרים ההפך - הדרך עוד ארוכה.