מסמך השכנוע שיוצג לרבנים - כדי להביא לתמיכתם בחוק הגיוס

נציגי יהדות התורה וש"ס צפויים לעלות לרבנים ולאדמו"רים, כדי לקבל את עמדתם על המתווה המוצע בחוק הגיוס. הערב (חמישי) פרסם לראשונה הכתב לענייני חרדים של i24NEWS במהדורה המרכזית, ארי קלמן, את מסמך השיכנוע - שמטרתו לקבל את תמיכתם בהצעה הנוכחית.

במסמך מוצגים היתרונות בחוק, בין היתר הגדרה רחבה למושג "חרדי" - כך ש"גם אם עזב" את המגזר, הוא ייחשב כחלק מיעדי הגיוס שיוצבו. עוד נכתב כי "אין גיוס ללומדי תורה, מי שלומד בישיבה מוגן מהחוק". עוד מהמסמך: "שירות אזרחי נחשב גיוס, התנדבות בזק"א, הצלה וכדומה - נחשבת למילוי יעד".

בנוסף, סעיף ששונה על ידי יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, מוצג כהישג לחרדים. "אין דרישה ללוחמים קרביים, אפשר לעמוד ביעדים גם בלי לשלוח אחד לקרבי", נכתב. עוד צוין במסמך כי אין סנקציות מיידיות ושאין פגיעה בתקציבי הישיבות.

נושא נוסף ששונה בהצעת ביסמוט, הוא סעיף הפיקוח על כך שתלמידי הישיבות אכן מתייצבים ללימודים. בניגוד לאלדשטיין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויתר על כך. במסמך נכתב כי "הישיבות קובעות מי יוגדר כבן תורה, אין פיקוח של הצבא ואין מגבלה - השליטה בידי עולם התורה".