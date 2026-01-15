גם המתנגדים בעד: מתווה הגיוס החדש שגובש | פרסום ראשון

החשש החרדי מכך שחוק הגיוס לא יעבור או ייפסל על ידי בג"ץ, הביא את ההנהגה החסידית לגבש הצעה חדשה, שאף זוכה לתמיכה גם בקרב המתנגדים בקואליציה וארגוני משרתי המילואים - כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן, הביא הערב (חמישי) את הפרטים במהדורה המרכזית.

לפי המתווה החדש שגובש, לא יהיו יעדים בחוק אך מי שלא ילמד תורה יצטרך להתגייס, אחרת יעמוד בפני סנקציות קשות. בנוסף, יהיה פיקוח נוקשה על הישיבות. חוות הדעת המשפטית שתוצג לאדמו"רים, לפיה המתווה עוברת מבחן בג"ץ, אומר כי "אנו סבורים שבאופן עקרוני ובמבחנים החוקתיים המקובלים, עמדתנו המשפטית כי אין עילה להתערבות שיפוטית בו".

המאמצים מגיעים ברקע התקופה הקריטית בקואליציה, בה חייבים להביא את תקציב המדינה לקריאה ראשונה - אך החרדים מסרבים לתמוך בו ללא אישור חוק הגיוס. בשל כך, מפעיל שר האוצר סמוטריץ' לחצים על החרדים כדי לגרום להם לתמוך בו.

שר האוצר מנסה להבטיח לחרדים לפתור חסמים בירוקרטיים בתקציבי חינוך ועוד, בעוד הם מתעקשים לראות נוסח לפני ההצבעה על החוק בקריאה ראשונה. המאבק ממשיך כאשר נותרו חודשיים לדד-דיין להעברת התקציב ב-31 במרץ (ערב פסח). אם לא יצליחו - הכנסת תתפזר.