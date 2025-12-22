בראש סדר העדיפויות: הממשלה תצביע על סגירת גלי צה"ל

שרי הממשלה ידונו ויצביעו היום (שני) על על עתיד תחנת גלי צה"ל. על פי ההערכות, ההצעה צפויה להתקבל, כאשר לא ברור האם הדבר יקרה פה אחד - או שמא יהיו מתנגדים כלשהם. הצעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ - הנושא הראשון שיעלה בישיבה שתחל בשעה 11:00 - קובעת כי התחנה הצבאית תסיים את שידוריה עד ה-1 במרץ 2026.

בטרם הישיבה הוצגה לוועדת השרים חוות דעת מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה משנת 2022 תחת אביחי מנדלבליט, לפיה יש צורך רק בהחלטת ממשלה כדי לסגור את התחנה. עם זאת, יש לציין כי היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מתנגדת לסגירת התחנה.

לפני שבועיים מפקד התחנה, טל לב רם, פנה ליועמ"שית בניסיון לבלום את סגירת התחנה וטען כי "אין ברשות התחנה מידע על הדעות הפוליטיות של אנשיה". כמו כן כתב לב רם כי "יש בעייתיות בחתירה לסגירת תחנה המשדרת חדשות בשנת בחירות".

על פי ההחלטה של שר הביטחון, לאחר סגירת גלי צה"ל יוקם צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה, ויעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות התחנה, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם.