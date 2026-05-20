נתניהו בביקורת על בן גביר: "התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם הערכים שלנו"

באירופה הגיבו לתיעוד שהתפרסם היום (רביעי) של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עם עצורי המשט, וחולל סערה מדינית ענקית. באיטליה ובצרפת החליטו לזמן את שגרירי ישראל באותן מדינות לשיחה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נאלץ לפרסם גינוי חריף נגד השר.

"אי אפשר לקבל הפגנת שמחה במקרה, שבו משתתפים אזרחים איטלקים רבים, ועוברים טיפול שפוגע בכבוד האדם", אמרה ראש ממשלת איטליה. שר החוץ, אנטוניו טאייני, הצטרף לביקורת: "מה שעולה מהסרטון של השר בן גביר הוא בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין ונוגד כל הגנה בסיסית על כבוד האדם. ביקשתי לזמן את שגריר ישראל באיטליה באופן מיידי".

גם שר החוץ הצרפתי זעם: "לא משנה מה דעתכם על משט זה, מעשיו של בן גביר אינם מקובלים, יש להתייחס לאזרחינו בכבוד ולשחררם בהקדם".

שר החוץ, גדעון סער, הגיב אף הוא לסערה בציוץ ברשת ה-X: "גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ. לא, אתה לא הפנים של ישראל".

שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר תקף גם הוא את מעשיו של בן גביר: "ההתנהלות הפזיזה והמתריסה של איתמר בן גביר אינה מייצגת את מדיניות הממשלה. ההצגות של בן גביר פוגעות קשות במאמצים הדיפלומטיים שלנו, בזמן שאויבי ישראל קופצים בשמחה על כל אמירה מיותרת כדי להכפיש ולהשחיר את פניה של ישראל".

השר בן גביר הגיב לביקורת: "יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות". "מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה", אמר.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס לסערה בהודעה שפרסם בעברית ובאנגלית: "לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה". "עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל", כתב נתניהו.

גם השרה מירי רגב צילמה סרטון על רקע עצורי המשט ואמרה: "הם שומעים את התקווה בלופים. שיבינו מה קורה למי שמגיע בצורה כזאת למדינת ישראל. אני מבטיחה לכם שהם לא הביאו שום סיוע הומניטרי. הם תומכי טרור שמגיעים כדי לנסות לפגוע בריבונות של מדינת ישראל. תומכי טרור - מקומם בכלא".

מוקדם יותר תקף נשיא דרום קוריאה, לי מיונג-באק, את ישראל בעקבות מעצרם של פעילים קוריאנים על סיפונה של ספינת סיוע נוספת. הנשיא לי האשים כי "ישראל חטפה אזרחים דרום קוריאנים תחת נסיבות בלתי מוצדקות לפי החוק הבינלאומי" והוסיף כי הפעולות הצבאיות של ישראל היו "מוגזמות לחלוטין וחצו את הקו האדום".

כזכור, משרד החוץ הודיע אתמול כי הסתיימה ההשתלטות על המשט הטורקי לעזה וכי כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראליים ועושים את דרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגיהם הקונסולריים. על הסיפון נמצאו תומכי חמאס שתכננו לפרוץ את המחסום הימי ברצועה.