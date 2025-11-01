פרשת ההדלפות משדה תימן: לוין הודיע ליועמ"שית - אוסר עליך לעסוק בסוגיה

שר המשפטים יריב לוין הודיע הערב (שבת) ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, כי הוא אוסר עליה לעסוק בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, עליו לקחה אחריות הפצ"רית הפורשת, אלוף יפעת תומר-ירושלמי.

שר המשפטים טען כי "מניעה זו נובעת ממעורבותך האישית בעניינים נשוא החקירה המתנהלת בפרשת שדה תימן ומן ההסתברות הגבוהה שלכל הפחות עדותך תידרש בעניין זה. כמו כן, מניעה זו נובעת גם ממעורבות לכאורה שלך אישית ו/או של הכפופים לך, בפעולות השיבוש והפגיעה בהליכים המשפטיים והחקירתיים שהתנהלו בעקבות הדלפת הסרטון, לרבות במתן מענים שקריים לכאורה בתשובות שניתנו לבג"ץ".

כזכור, הפרקליטה הצבאית הראשית שהתפטרה, הודתה כי היא לוקחת אחריות מלאה על ההדלפה של הסרטון בשדה תימן לתקשורת והסבירה כי ניסתה לפעול מול קמפיין נגדי שהופעל מול מערכת אכיפת החוק. היא צפויה להיחקר בשבוע הבא במשטרה: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא".

מאורח יותר, כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הודיעו כי הן סיכמו בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, כי הרמטכ"ל יגבש רשימת מועמדים מומלצים לשר הביטחון לצורך מינוי פרקליט צבאי ראשי, אשר ידע לעמוד עם האתגרים המשמעותיים העומדים בפני הפרקליטות הצבאית בעת הנוכחית, ובראשם ההגנה על חיילי צה"ל. עוד נמסר כי "שר הביטחון והרמטכ"ל פועלים ליצירת יציבות מיידית בפרקליטות הצבאית, מתוך אחריותם למערכת ולחיילי צה"ל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר על כך: "הפצ"רית התפטרה וכך ראוי. מי שמעליל עלילות דם על חיילי צה"ל אינו ראוי ללבוש את מדי צה"ל. כל מי שיימצא שבמקום להגן על חיילי צה"ל העליל עליהם עלילות לטובת מחבלי הנוחבה - ייתן את הדין".