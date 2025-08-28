השר כהן העיד: נשאל על בקשת פגישה של פוטליק - וסירב לה

מומלצים -

השר אלי כהן מסר היום (חמישי) עדות פתוחה במשטרה - במסגרתה נשאל על בקשת הלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק להיפגש עמו לפני מספר חודשים. כהן חזר והבהיר כי סירב לפגישה. החקירה נמשכה פחות מ־15 דקות במשרדו.

נזכיר, כי פוטליק ניסה לרתום את שר האנרגיה והתשתיות לפעול בדרך חיובית כלפי קטאר, וגורש ממשרדו כאשר כהן גילה על קשריו עם המדינה - כך חשף פרשן i24NEWS לענייני משפט אבישי גרינצייג באפריל האחרון.

במסגרת החקירה בפרשת "קטאר־גייט", עלה כי השר נפגש עם פוטליק כחלק מניסיונותיו של הלוביסט לקדם עסקת חטופים בתיווך קטאר. כהן סיים את הפגישה ברגע שנודע לו כי פוטליק מייצג את קטאר, ואף הורה לו לצאת ממשרדו.

השר אלי כהן מסר: "אריאל שפיר (עבד בחברת 'פרספשן') הגיע לפני מספר חודשים למשרד יחד עם פוטליק, בבקשה להיפגש עם השר בנושא החטופים. כשנודע לשר שפוטליק מייצג את קטאר, הוא סירב להיפגש עימו".

כזכור, במסגרת פרשת "קטאר־גייט" נעצרו לפני כשבועיים יועציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, בחשד למגע עם סוכן זר, שוחד, הפרת אמונים והלבנת הון. עוד נודע כי אוריך חשוד בהדלפת מידע סודי מהקבינט.