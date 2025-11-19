הוועדה לביטחון לאומי בכנסת דנה הבוקר (רביעי) על קידום חוק עונש מוות למחבלים, בדיון ראשון בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. הדיון מגיע לאחר שבשבוע שעבר החוק עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

בטרם הדיון בוועדה, הצעת החוק נוסחה מחדש על ידי יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, ח"כ צביקה פוגל, והיא הוצגה בפני הוועדה על ידי יוזמת החוק, ח"כ לימור סון הר מלך. הנוסח החדש קובע כי מחבל הוא כל מי שרוצח אדם יהודי בשל היותו יהודי.

במהלך הדיון על החוק התעוררה סערה מצד מתנגדיו. ח"כ גלעד קריב ממפלגת העבודה קבל על הנוסח החדש של החוק וקביעתו כי יחול רק על מי שרצח יהודי: "אתם חבורה גזענית פאנטית, אפילו לשיטתכם אם יירצח פה דרוזי אז זה לא נחשב?".

הסניגוריה הציבורית במשרד המשפטים מבקשת במכתב שלא לקדם את חוק עונש מוות למחבלים בטענה כי החוק לא ייצור אפקט הרתעתי: "רובן הגדול של ההוצאות להורג בעולם מבוצעות במדינות סין, איראן, ערב הסעודית, עירק ותימן. מחקרים רבים שנערכו בעולם לא מצאו כי עונש המוות הוא אכן בעל אפקט הרתעתי".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על החוק: "זה החוק הכי חשוב שהיה בכנסת, ואני מפחד מהנושא הזה של שיקול דעת של השופטים, אסור להתפשר בנושא הזה, שלא יהיה שיקול דעת".

עקרונות החוק כפי שהוצג בדיון בוועדה:

• כל מי שרוצח יהודי רק בשל היותו יהודי לרבות מתכנן או משלח דינו מוות בלבד

• העונש יוטל ברוב רגיל, ללא שיקול דעת, ללא יכולת לערער על סוג העונש, ללא יכולת להמתיק את העונש באמצעות "עסקה" או באמצעות חנינה (בכפוף לדין הקיים)

• גזר הדין יבוצע תוך 90 יום מעת קביעתו על מנת למנוע כל אפשרות להתחמק מביצוע גזר הדין

• גזר הדין יבוצע על ידי שירות בתי הסוהר ובאמצעות זריקת רעל

כאמור, הצעת החוק עברה בשבוע שעבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, לאחר דיון סוער שבו התפתח עימות בין יו"ר רשימת חד"ש-תע"ל, ח"כ איימן עודה, לשר בן גביר. בתום הדיון השר חילק בקלאוות לאחר אישור החוק.