ועדת השרים לענייני שב"כ תדון בבקשת משפחת נתניהו לאבטחה לכל החיים

ועדת השרים לענייני שב"כ צפויה להתכנס הערב (רביעי) כדי לדון בבקשתו של ראש הממשלה נתניהו להרחיב את האבטחה עליו למשך כל חייו. לצד בקשתו של רה"מ, מגיעה בקשה של רעייתו, שרה נתניהו, לאבטחה צמודה עבורה לכל החיים ולאבטחת ילדיהם למשך חמש שנים. הנימוק המרכזי שלהם לבקשה הוא החשש איומים מצד אויבים על סמלי שלטון.

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ראש השב"כ דוד זיני צפוי להמליץ לוועדת השרים לאשר את הבקשה הזו. יש מי שמותחים ביקורת חריפה על על המהלך הזה של זיני - וטוענים שלא במקרה הוא מונה על ידי ראש הממשלה לתפקיד.