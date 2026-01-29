סקר i24NEWS: מי מאמין ב"ניצחון המוחלט" של בנימין נתניהו?

לצד תחושות הציבור הכלליות, סקר של מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור התוכנית "קבינט שישי" בערוץ i24NEWS צלל גם לשאלת האמון בראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע השלמת המשימה להשבת כלל החטופים והמשך הלחימה להשגת יעדי המלחמה הנוספים.

הנתונים חושפים קיטוב עמוק וספקנות שעדיין מפעמת בחלקים נרחבים בציבור.

מבחן האמונה: הקמפיין מול המציאות

בשנתיים האחרונות התנהל קמפיין אינטנסיבי שטען כי נתניהו "יפקיר את החטופים" ולא יעשה הכל להשיבם. כעת, מששבו כולם, נשאל הציבור האם האמין בזמן אמת שרה"מ יצליח במשימה.

התוצאות מראות כי הקמפיין חילק את הציבור כמעט לשניים: 45% השיבו בכנות כי לא האמינו שנתניהו יצליח להשיב את כולם, לעומת 44% ששמרו על אופטימיות והאמינו בו.הפילוח הפוליטי מחדד את התמונה: בקואליציה, אמון גבוה של 69%. באופוזיציה, חוסר אמון מובהק, כאשר 69% הודו שלא האמינו שהחטופים ישובו תחת נתניהו.

הניצחון המוחלט: היעד הבא

לאחר השבת החטופים, העיניים נשואות ליעדים הבאים שהגדיר נתניהו תחת הכותרת "הניצחון המוחלט": פירוק חמאס והסרת האיום הביטחוני.

האם הציבור מאמין כעת שהיעד הזה בהישג יד? הציבור נותר סקפטי. 50% מכלל המדגם לא מאמינים שנתניהו ישיג את הניצחון המוחלט, לעומת 47% שמאמינים שכן.

הפער בין המחנות דרמטי: בעוד שבקואליציה שוררת אופטימיות גורפת (78% מאמינים), באופוזיציה שוררת פסימיות מוחלטת כמעט (86% לא מאמינים).

השורה התחתונה: האם דעת הקהל השתנתה?

לסיום, נבדק האם הצלחת המבצע להשבת כל החטופים שינתה את דעת הקהל על ראש הממשלה. עבור הרוב (47%), הדעה נותרה ללא שינוי. בקרב אלו שדעתם השתנתה, התמונה מורכבת: 29% השיבו שדעתם השתנתה לטובה (בעיקר בקרב מצביעי הקואליציה - 47%).

24% השיבו שדעתם השתנתה לרעה (נתון בולט באופוזיציה - 43%). נראה כי ההצלחה המבצעית חיזקה את הבייס של נתניהו, אך לא הצליחה לשבור את חומות ההתנגדות בקרב מתנגדיו, ואף הקשיחה אותן בחלק מהמקרים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-28 בינואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 521 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.