הקואליציה מקדמת: שינוי הרכב הוועדה לבחירת יועמ"ש הכנסת

ועדת השרים לענייני חקיקה תאשר בשבוע הבא קידום חוק שיוציא את נציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה שבוחרת את הייעוץ המשפטי לכנסת - כך פרסם לראשונה היום (רביעי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. התפקיד נחשב לאחד הרגישים במשכן.

לפי ההצעה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), הוועדה שממליצה ליו"ר הכנסת על המועמדים, מהם נבחר יועמ"ש הכנסת, לא תכלול נציגי האקדמיה ולשכת עורכין הדין - ובמקומם ימונו שני אנשי ציבור, כל אחד על ידי הקואליציה והאופוזיציה.

בדברי ההסבר של החוק נכתב: "מוצע לתקן את הרכב הוועדה הציבורית לבדיקת כשירות והתאמה של מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת, כך שבמקום ראש לשכת עורכי הדין וחבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה - יכהנו שני נציגי ציבור, כל אחד מסיעות האופוזיציה והקואליציה".

בהצעת החוק נטען כי "השינוי המוצע בהרכב הוועדה הציבורית נועד לחזק את ההשפעה של חברי הכנסת ונציגי הציבור לעומת הגורמים האחרים החברים בוועדה".