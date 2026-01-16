סקר i24NEWS: הציבור חצוי סביב סיום החרם של בני גנץ

סקר מיוחד שנערך על ידי "דיירקט פולס" עבור תוכנית "קבינט שישי" ב-i24NEWS, חושף מחלוקת ציבורית עזה סביב המהלכים הפוליטיים האחרונים של יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, וסביב שאלת הרכב הממשלה המועדף.

בנוגע להודעתו של בני גנץ על סיום החרם הפוליטי על ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסקר מעלה כי הציבור נוטה להתנגדות: 49% מכלל המדגם מתנגדים למהלך, לעומת 43% שתומכים בו (8% השיבו כי אינם יודעים). בחינת פילוח המצביעים חושפת קטביות מוחלטת: בעוד שבקרב מצביעי האופוזיציה נרשמת התנגדות גורפת של 84%, בקרב מצביעי הקואליציה קיימת תמיכה רחבה של 70% בצעד של גנץ.

העדפה לממשלה עם עוצמה יהודית על פני רע"מ

הסקר בחן גם את העדפות הציבור בין שתי חלופות קואליציוניות הנחשבות לשנויות במחלוקת. המשתתפים נשאלו איזו ממשלה הם מעדיפים: כזו הנשענת על מפלגת "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר, או ממשלה הנשענת על רע"מ בראשות מנצור עבאס.

מהנתונים עולה כי 47% מהציבור מעדיפים ממשלה הנשענת על עוצמה יהודית, לעומת 29% המעדיפים ממשלה הנשענת על רע"מ. 23% מהנדגמים השיבו כי אינם מעוניינים באף אחת מהאפשרויות הללו.

גם כאן, הפערים בין הגושים ברורים: 84% ממצביעי הקואליציה מעדיפים את עוצמה יהודית (לעומת 4% בלבד לרע"מ). בקרב מצביעי האופוזיציה, 56% מעדיפים ממשלה הנשענת על רע"מ, בעוד ש-36% השיבו כי הם מתנגדים לשתי האפשרויות גם יחד. רק 7% ממצביעי האופוזיציה בחרו באופציית עוצמה יהודית.

הסקר בחן גם את השאלה "מה היו הכשלים או הטעויות המרכזיות שביצע יאיר לפיד בקדנציה האחרונה?"

62% מהנשאלים סבורים כי לפיד לא הצליח למלא תפקיד אפקטיבי כראש האופוזיציה ולהוות איום שלטוני על הממשלה, 50% חושבים כי לפיד לא פעל בצורה מספקת לסידור וחיזוק גוש האופוזיציה לפני הבחירות, ורבע מהנשאלים חושבים כי הוא לא הציג קו אידיאולוגי ברור ועקבי.

18% מהנשאלים ענו כי אחת הטעויות המרכזיות של לפיד היה שבחר שלא להיכנס לממשלה לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, 10% חושבים שהעובדה שהמשיך במדיניות החרם על בנימין נתניהו, ו-8% חושבים שלפיד הושפע יתר על המידה ממחאת קפלן.

8% מהנשאלים השיבו כי לפיד אימץ עמדות שנתפסות כשמאליות מדי בעיניי הציבור הרחב, ו-9% סבורים כי הוא לא ביצע טעויות משמעותיות.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-14 בינואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 528 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.