"הכסף הלך רק למשרדים של סמוטריץ'": עימות סוער בישיבת הממשלה
הממשלה התכנסה לישיבתה הראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" • במהלך הדיון, נרשם עיות סוער בין השרים חיים כץ ואורית סטרוק • הציטוטים המלאים
נדב אלימלך כתב פוליטי
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
הממשלה התכנסה הערב (שלישי) לישיבתה הראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". במהלך הכינוס, נרשם עימות סוער בין השרים חיים כץ לאורית סטרוק, זאת ברקע קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
סטרוק תקפה: "אתה השר האחראי על מיגון הקשישים בצפון - צריך לדאוג למיגון".
כץ השיב: "לקחתם את כל הכסף למשרד שלך, אם תסגרי כביש עוקף אחד או שניים נוכל למגן את כל הצפון".
השר עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) הוסיף: "השר חיים כץ צודק. כל הכסף הלך רק למשרדים של השר סמוטריץ".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות