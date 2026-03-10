"הכסף הלך רק למשרדים של סמוטריץ'": עימות סוער בישיבת הממשלה

הממשלה התכנסה לישיבתה הראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" • במהלך הדיון, נרשם עיות סוער בין השרים חיים כץ ואורית סטרוק • הציטוטים המלאים

הממשלה התכנסה הערב (שלישי) לישיבתה הראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". במהלך הכינוס, נרשם עימות סוער בין השרים חיים כץ לאורית סטרוק, זאת ברקע קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים. 

סטרוק תקפה: "אתה השר האחראי על מיגון הקשישים בצפון - צריך לדאוג למיגון".

כץ השיב: "לקחתם את כל הכסף למשרד שלך, אם תסגרי כביש עוקף אחד או שניים נוכל למגן את כל הצפון".

השר עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) הוסיף: "השר חיים כץ צודק. כל הכסף הלך רק למשרדים של השר סמוטריץ".

