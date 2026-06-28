פרסום ראשון: המהלך החדש של הציונות הדתית שעלול להכעיס את ש"ס | עמיאל ירחי

לקראת עימות נוסף בקואליציה: כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם היום (ראשון) לראשונה כי יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים, חבר הכנסת אוהד טל, מכניס לחוק הכשרות של ש"ס שורת תיקונים במטרה להפוך את המערכת לשקופה ויעילה יותר. הדבר עשוי להוביל לעימות בין ש"ס - לציונות הדתית.

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בין השינויים:

הקמת ועדת ערר עצמאית שתכריע של בעלי עסקים במחלוקות מול רשויות

דיגיטציה מלאה של מערך הכשרות, כולל תיעוד וניהול ממוחשב של כלל הפעולות

שקיפות ובקרה באמצעות פרסום החלטות עקרוניות ודיווח שנתי מפורט לכנסת על יישום החוק

סיוע מהיר לעסקים שנפגעים מהחלטות מקומיות, כולל אפשרות לסעד זמני במקרים דחופים

כזכור, הכנסת אישרה בתחילת החודש בקריאה ראשונה את דרישת ש"ס מההסכמים הקואליציוניים, בנושא לביטול רפורמת הכשרות של הח"כ לשעבר מתן כהנא. 49 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 34 מתנגדים.

התיקון של ש"ס מבטל למעשה את ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים ולקבוע כי הסמכות למתן תעודות הכשר תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים המוסמכים לכך והרבנות הצבאית בצבא ההגנה לישראל, לפי העניין. עוד מוצע להסדיר היבטים שונים הנוגעים לתקני הכשרות, לפעילות הגורמים הפועלים במערך הכשרות, למתן שירותי השגחה ולפיקוח בתחום הכשרות.