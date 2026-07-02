סקר i24NEWS: רוב הציבור לא מבין מה התפיסה המדינית-ביטחונית של איזנקוט

מערכת הבחירות הולכת ומתקרבת אלינו בצעדי ענק. הערב (חמישי) פרסמנו בתוכנית "שבע" עם נדב אלימלך סקר i24NEWS של חברת הסקרים "דיירקט פולס", העוסק בשניים מהמועמדים - בצלאל סמוטריץ' וגדי איזנקוט.

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שאלנו השבוע - עד כמה ברורה לכם התפיסה המדינית-ביטחונית של גדי איזנקוט. 19 אחוזים מהמשיבים טוענים כי היא ברורה מאוד, 17 אחוזים - די ברורה, 26 אחוזים - לא כל כך ברורה ו-38 אחוזים לא ברורה כלל.

שאלנו גם מה סמוטריץ' ומפלגתו הציונות הדתית צריכים לעשות בבחירות הקרובות לאור המצב התנודתי שלהם בסקרים. 16 אחוזים מהמשיבים סבורים כי סמוטריץ' צריך להמשיך ולהתמודד בנפרד ולצרף דמויות חדשות לרשימה ו-24 אחוזים סוברים שעל הציונות הדתית להתאחד עם הליכוד. לעומתם, 48 אחוזים טוענים שיש להתאחד עם עוצמה יהודית ו-12 אחוזים לא יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-2 ביולי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 508 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.