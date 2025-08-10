ההחלטה צפויה להידחות: השרים ידונו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר

מומלצים -

הממשלה צפויה לדון היום (ראשון) בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי טבח ה-7 באוקטובר. הדיון בסוגייה נערך בהמשך להחלטת בג"ץ בנושא, כאשר הדיון הקודם נערך בתחילת מאי ובמהלכו הוחלט לדחות את מועד קבלת ההחלטה ב-90 ימים. השרים צפויים לדחות גם הפעם את ההחלטה, זאת לנוכח הרחבת הלחימה ברצועה.

כזכור, הדיון הקודם בנושא נערך בחודש מאי האחרון, ימים לאחר החלטה על הרחבת התמרון בעזה. אז הוחלט כי בשיתוף הכנסת, יגובש חוק להקמת ועדת חקירה שתייצג דעות שונות ותזכה לאמון של רוב הציבור.

ההחלטה הקודמת של הממשלה בנושא, ניתנה כשעה לאחר פנייתה במכתב של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרה מיארה, שדרשה: "קבלו החלטה לגבי חקירת אירועי 7 באוקטובר. הימנעות הממשלה מקבלת החלטה בעניין ועדת חקירה ממלכתית גורמת לנזקים ופוגעת בחקר האמת". וכן בהקשר לעתירות לבג"ץ הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בעקבותיהן דרש בית המשפט העליון את תשובת הממשלה - מדוע לא תוקם ועדה כזו.