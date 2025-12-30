בנט על הפרשה בלשכת רה"מ: "עבירה שדינה עד מאסר עולם"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס היום (שלישי) לפרשה החמורה של יועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטען כי מדובר בעבירה ביטחונית חמורה וחבלה בזדון ביחסי ישראל-מצרים.

בנט ציין כי על פי סעיף 121 לחוק הפלילי, אדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים עם מדינה אחרת עלול להיות מועמד לעונש עד מאסר עולם. לדבריו, יועציו של נתניהו ניצלו את מעמדם בלשכה כדי "להשחיר את מצרים" ולשרת את האויב - קטאר-חמאס בזמן מלחמה.

בנט הוסיף: "עכשיו כשכל עם ישראל יודע את העובדות, חובתו של נתניהו להפסיק לממן את ההגנה של יועציו, להוקיע אותם ולתת תשובות לציבור". לדבריו, יש להבטיח כי לשכת ראש הממשלה תישאר נקייה מאינטרסים של מדינות אויב.

בנט הדגיש כי שימושו במונח "בגידה חמורה בתולדות ישראל" אינו קלישאה, אלא מתייחס לפעולה מכוונת נגד האינטרס הבטחוני-מדיני של המדינה.