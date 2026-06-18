על רקע הצלילה בסקרים והדיווחים על מתחים בין בנט ללפיד: נדב אלימלך פרסם הערב (חמישי) במהדורה המרכזית כי מפלגת "ביחד" התכנסה הבוקר. השניים שוחחו עם הפעילים על הקמפיין והקפידו לשדר אחדות. עוד הוא חשף כי למרות ההכחשות שנשמעו וההבטחה לרוץ יחד - אזרחים רבים קיבלו סקר שבודק תרחיש של ריצה נפרדת של המנהיגים.

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הכינוס הבוקר, שגורמים במפלגה מסרו כי התנהל בצורה חיובית, מגיע בתום שבוע שבו נשמעו דיווחים על מאבקים בין לפיד ולבנט ואף על מחשבה להיפרד ולרוץ בנפרד, דבר ששניהם הכחישו. בצל ההכחשות - לא מעט אנשים קיבלו השבוע הודעה עם הזמנה להשתתף בסקר שבודק כיצד ריצה נפרדת של בנט ולפיד משפיעה על תמונת המנדטים וכן מי מבין שני המנהיגים נחשב לאמין יותר. לא ידוע מי עומד מאחורי הסקר - ייתכן שאלה אנשיו של לפיד, סביבתו של בנט או אולי בכלל גורם שלישי. שני המנהיגים מכחישים כי עומדים מאחוריו.

כפי שפרסמנו, השבוע הוקלט יונתן שלו, חבר במפלגתו של בנט, בחוג בית שקיים כשהוא אומר: "האיחוד עם לפיד הוריד אותנו בסקרים, מי שלא מתחבר אלינו מסכן את ביטחון המדינה, מסכן את מדינת ישראל, נקודה". "כל יום שאיזנקוט מתמהמה עם זה המדינה נפגעת, כי כשבנט חלש, הגוש נחלש.. המועמד לראשות הממשלה זה בנט ולא יאיר וזה בסדר גמור", הוסיף.