"בזים לו": המשטרה במתקפה חריפה נגד מפקד מחוז ת"א לשעבר

במשטרה תקפו הערב (חמישי) בחריפות את ניצב בדימוס עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב לשעבר, לאחר שגינה בחריפות את התנהלותה ואת העומדים בראשה מוקדם יותר היום. המשטרה כתבה ברשת החברתית X כי אשד "סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות, שאף עלו בחיי אדם". הפוסט נחתם במילים הקשות: "משטרת ישראל מתביישת ובזה לעמי אשד".

אשד תקף בחריפות את המשטרה בדברים שנשא בקונגרס הליברלי הראשון של התנועה לאיכות השלטון בת"א. בדבריו טען לפוליטיזציה מתמשכת של הארגון ולפגיעה בערכיו המקצועיים וכי המפכ"ל דני לוי הוא עבד נרצע.

https://x.com/i/web/status/2016840582140747997 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"המפכ"ל דני לוי הוא עבד נרצע", אמר אשד. "המשטרה שותפה לדבר עבירה. בהתחלה שלחו לגמלאות את חוקרי נתניהו וזה לא הדליק לאף אחד מאיתנו נורה אדומה. אחר כך היתה התערבות במדיניות פיזור הפגנות ועדיין לא נדלקו נורות אדומות. מינו מפכ"ל בובה".

עוד אמר כי "מרוב עיסוק במהפכה משטרית, שמנו בצד את המהפכה המשטרתית. זאת שהובילה את המשטרה לגלוש במדרון חלקלק ומסוכן של פוליטיזציה. משטרת ישראל של 2026 מנוהלת על ידי חבורת קרית ארבע שעושה בה כבשלה. משטרת ישראל עוברת פירוק ובנייה מחדש, והופכת מגוף אכיפת חוק לגוף שמוציא לפועל אג'נדה מפלגתית".

באדיבות ערוץ הכנסת

"המשטרה המוחלשת והמתרפסת, המסייעת לפרא העבריין מרדכי דוד ומאפשרת לו לפעול ללא הפרעה, היא כבר לא משטרה שעומדת מהצד", הוסיף. "לצערי היא שותפת לדבר עבירה. השר לא שבע והמפכ״ל הוא עבד נרצע. השתיקה של המפכ״ל אל מול כל מה שהשר מעולל למשטרה, אינה מצביעה על נייטרליות או ממלכתיות, אלא על שותפות מלאה".

"אני קורא לחברי בפיקוד הבכיר במשטרת ישראל: בפרפראזה על הלל הזקן, במקום שאין מפקדים, השתדל להיות מפקד. יבוא יום ותצטרכו להסביר את הימים האלה. יבוא יום והוא לא רחוק, בו דגל הדמוקרטיה יונף מחדש מעל בניין המטה הארצי".