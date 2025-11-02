באיחור אלגנטי: הממשלה אישרה תקציב לשיקום סורוקה

ארבעה חודשים אחרי פגיעת הטיל האיראני במרכז הרפואי, הממשלה אישרה היום (ראשון) הקצאת 360 מיליון שקלים לשיקום ומיגון בית החולים סורוקה בבאר שבע. ההחלטה, שעברה פה אחד, נועדה לאפשר את הקמתו של מגדל אשפוז ממוגן חדש - "בניין התקומה" במרכז-העל הרפואי היחיד בדרום הארץ.

"המהלך הוא המשך ישיר לסיכום בין השר חיים כץ לשר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ על גיבוש מתווה משותף לשיקום וחידוש המרכז הרפואי סורוקה. התקציב יחולק בין 160 מיליון ש"ח מתקציב הפיתוח של משרד הבריאות ו־200 מיליון ש"ח מתקציב המדינה במסגרת ההפחתה הרוחבית", נמסר.

השר חיים כץ: "ההחלטה על הקמת מגדל התקומה בסורוקה מבטאת את מחויבות המדינה לתושבי הדרום. מדובר במהלך פרקטי שיחזק את מערך האשפוז הציבורי, ישדרג את התשתיות ויבטיח מיגון הולם לבית החולים המרכזי בנגב. סורוקה הוא עוגן בריאותי לאזור, וההחלטה תעניק ביטחון, תשפר את איכות השירות למטופלים ותבטיח שמערכת הבריאות בדרום תישאר חזקה ומוכנה לכל אתגר".