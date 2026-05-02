השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ערך אמש (שבת) את חגיגות יום ההולדת 50 שלו - בהשתתפות בכירי משטרה רבים, בהם מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד. בנוסף תועדו במקום שרים וחברי ליכוד, בהם שר הביטחון ישראל כ"ץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לאירוע - והתקשר לברך.

בנוסף למפקד מחוז ירושלים, נראו במקום גם מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, מפקד מחוז מרכז אמיר כהן, מפקד המשמר הלאומי נחשון נגלר וסמי מרציאנו, מזכירו הביטחוני של השר לביטחון לאומי. בנוסף בחגיגות נמצאים גם חברי ליכוד, בהם השר קרעי, השר אלי כהן וח"כ אושר שקלים.

בן גביר אמר על קובי יעקובי, נציב שב"ס שהיועמ"שית החליטה להגיש נגדו כתב אישום: "נציב שב"ס מספר 1 בתולדות מדינת ישראל, מקום המדינה לא היה דבר כזה.. יש לי עוד תכניות"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לחגיגות בפוסט ברשת X ושיגר מסר מאיים: "משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי".

יוזמות אברהם מסרו בתגובה לחגיגות השר בן גביר: "ביום שבו נחצה רף 100 הנרצחים בפשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה, שיא של כל הזמנים, השר לבטחון לאומי היה צריך לצאת לתקשורת ולתת תשובות על מדיניות ההפקרה הפושעת שלו. בכירי משטרה היו צריכים לכנס הערכת מצב חירום ולהציג לציבור תכנית דחופה למיגור הפשיעה. במקום זה, השר חוגג הערב יום הולדת יחד עם כל הניצבים. לציבור כבר אין סיבה להיות מופתע".

מטעם קבוצת "מפכ"לים וניצבים להגנת המשטרה והדמוקרטיה" נמסר: "השתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה בחגיגת יום ההולדת של השר לצד פוליטיקאים ועבריינים ואישור המפכ"ל לכך מהווים עוד הידרדרות מוסרית של הפיקוד הבכיר והשחתה נוספת של ערכי המשטרה והקוד האתי".