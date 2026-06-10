חשיפת i24NEWS על החקירה נגד שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף ממשיכה לעורר תגובות סוערות. הערב (שלישי) חשף פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי את סכום השכירות המצטברת שקיבל השר לשעבר בשנה אחת בלבד, ושאלות המיסוי שעולות מהעניין.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ל-i24NEWS נודע, כי הכנסות גולדקנופף המדווחות לרשות המיסים ב-2021 בגין שכירות נדל"ן - זינקו ב-1,600 אחוזים. עוד נודע כי ההכנסה המדווחת עמדה על 1,572,660 שקלים, בעוד שהסכום עמד ב-2020 על 95,600 שקלים.

כזכור, אמש נחשף ב-i24NEWS כי היועצת המשפטית לממשלה אישרה לרשות המסים לפתוח בחקירה סמויה נגד גולדקנופף. מבדיקת רשות המסים עלה כי גולדקנופף הצהיר כי נכון ל-2022 הוא מחזיק ב-13 נכסי מקרקעין, אלא שבדיקת רשות המסים מצאה כי יש ברשותו עוד לכל הפחות שלושה נכסים נוספים שלא דווחו. מעבר לכך, נמצאו עסקאות משונות מאוד של גולדקנופף.

עוד התברר כי גולדקנופף העלים מס, ושילם אותו רק בדיעבד לאחר שרשות המסים עלתה עליו. אם לא די בכך - רשות המסים העלתה דגלים אדומים בנוגע למקורות המימון של חלק מהדירות, אך לא הצליחה להביא אקדח מעשן בנושא זה.

עוד פרסמנו כי מידע מודיעיני העלה כי גולדקנופף נהג כשר שיכון להעלות בישיבות מקצועיות עם ראשי ערים טענות ושאלות בנוגע לגני ילדים של העמותה שהקים ושכיום נמצאת תחת ניהול בנו.