קרב הגרסאות של המפכ"ל ובן גביר על קידום הקצין - וההכחשה | משה שטיינמץ

הקרבות בין המפכ"ל דני לוי לשר איתמר בן גביר נמשכים - וכעת על השולחן, ביטול מינויו של סנ"צ איציק אלפסי שהמתין לקידום לדובר אגף החקירות. השר לביטחון לאומי טוען כי המפכ"ל החליט לבטל את מינוי דובר אגף החקירות, כך פרסם הערב (שלישי) פרשננו משה שטיינמץ. במשטרה הגיבו: הדברים אינם נכונים, לא נרחיב.

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במכתב למשנים ליועמ"שית טוען בן גביר כי ההחלטה לא לחתום על מינוי סנ"צ איציק אלפסי לדובר אח"מ התקבלה למעשה על ידי המפכ"ל. הוא כתב כי שוחח עם המפכ"ל וטען כי יש קושי למנות את אלפסי "בשל שיקולים שונים ... המפכ"ל וראש חטיבת הדוברות הציעו כי הוא יסופח לחטיבת הדוברות עד לשיבוצו בתפקיד אחר, וכי שיבוצו בתפקיד דובר אחמ יבוטל".

בן גביר כינה את ההחלטה "מוסכמת ביני לבין המפכ"ל. כלומר הגורם המנהלי שתפקידו להמליץ ועל בסיסו אני מקבל את החלטתי האם למנות, השתכנע, וסוכם ביננו כי הוא לא ימונה לתפקיד עליו הוא המליץ בתחילה".

במענה לפנייתנו טוענת המשטרה כי דברי השר אינם נכונים: "הדברים האמורים בפנייתך אינם נכונים ומעבר לכך לא נרחיב". כזכור, הקצין מתכוון לעתור לבית המשפט נגד השר.

כזכור, בשבוע שעבר פורסם כי השר הממונה איתמר בן גביר מעכב במשך כחצי שנה את קידומו של קצין משטרה נוסף, סנ"צ איציק אלפסי, וכי הוא שוקל לעתור לבית המשפט נגד החלטת השר.

אלפסי נבחר לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, אך השר בן גביר, שמתנגד למינויו, בוחר שלא לחתום על הקידום ובכך מונע את כניסתו לתפקיד. כעת, כאמור, הקצין שוקל לעתור נגד ההחלטה למנוע את המינוי.