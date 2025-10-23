משבר חוק הגיוס: ש"ס הודיעה על פרישה מהתפקידים הקואליציוניים

משבר חוק הגיוס: מפלגת ש"ס פרסמה הבוקר (חמישי) הודעה בה הודיעה על פרישתה מכלל התפקידים הקואליציוניים בכנסת. חשוב להדגיש כי ש"ס אינה פורשת מהקואליציה עצמה - אלא רק מהתפקידים השונים שחבריה ממלאים בה. עם זאת, מדובר בצעד דרמטי ומשמעותי, שמקרב אותנו יותר ויותר לבחירות.

כאמור, כחלק ממימוש ההחלטה, יושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת יוסי טייב ויושב ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת יוני משריקי מגישים ליושב ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה מכתבי התפטרות מתפקידיהם כראשי ועדות בכנסת. למעשה, לאחר ההתפטרות הזו, חברי ש"ס נשארים חברים בוועדות השונות בכנסת, ויצביעו עם הקואליציה בוועדות. במקביל לכך, הם לא יצביעו במליאה על מרבית הנושאים.

בהודעה נכתב כי ההחלטה נתקבלה "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ"ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת - דבר אשר למרבה הצער טרם קוים".

"ש"ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, שהם סוד קיומו הרוחני וההיסטורי של עם ישראל. התנועה תמשיך להוביל את המאבק נגד מסע הרדיפה הפוליטי והאכזרי שמנוהל נגד תלמידי הישיבות הקדושות, ההוגים בתורה יומם ולילה למען עם ישראל כולו ולהצלחת החיילים", הוסיפו.

כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש"ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת", נמסר עוד, "עד אז, ש"ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות במליאת הכנסת".

להודעת ש"ס קדמו מספר אירועים ופרסומים, בהם הודעת לשכת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, מיום שני האחרון, בה נמסר על ביטול כל הדיונים שתוכננו השבוע על החוק. לאחר הפרסום, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן ישיבת חירום בלשכתו, בנוכחות ביסמוט, כדי לדון בסוגייה. ל-i24NEWS נודע כי החרדים הופתעו מכך.

בהודעה שפורסמה מוקדם יותר היום נכתב: "לידיעתכם, לפני זמן קצר עדכן הייעוץ המשפטי של הוועדה כי טרם השלים את גיבוש הטיוטה הסופית של חוק הגיוס, ונדרשים לו פרק זמן נוסף להשלמת העיבוד המשפטי".

"בהתאם לכך", כתבו, "החליט יושב ראש הוועדה לדחות את הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב לשבוע הבא, כדי להבטיח שהשלב הבא בדיון יתקיים רק על בסיס טיוטה משפטית מגובשת כחלק מהליך חקיקה יעיל וממוקד".

ההודעה עוררה תגובות סוערות במערכת הפוליטית כולה. ל-i24NEWS נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות כי עוד השבוע יוצג חוק גיוס, דבר לא אפשרי אם כלל הדיונים בנושא בוטלו. מסיבה זו, הוא כינס דיון בהול בנוכחות ביסמוט ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ. עוד נודע, כי החרדים נדהמו מההודעה של ביסמוט - זאת לאור ההבטחה שקיבלו מראש הממשלה.

מוקדם יותר השבוע, פורסמה החלטה של מועצת חכמי התורה, בה הורו לש"ס לפרוש גם מהקואליציה אם לא יעלה נושא חוק הגיוס בפתח כנס החורף של הכנסת. בסעיף ד' של המסמך נכתב כי "הדרישה לעמוד בהסכמים ולהביא לחקיקת החוק (החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות) בהקדם ולא יאוחר מפתיחת כנס החורף של הכנסת, וזאת על מנת שיהיה אפשר להמשיך בקיום הממשלה ובשותפות הקואליציונית".

גורם במועצת חכמי התורה אמר ל-i24NEWS כי "המשמעות של סעיף ד' היא שבהיעדר חקיקת חוק חייבים לעזוב גם את הקואליציה כבר בפתיחת המושב ולא רק להתפטר מתפקידי שרים".

כזכור, ביולי האחרון הודיעה מועצת חכמי התורה של ש"ס על פרישתה מהממשלה, זאת בשל משבר חוק הגיוס, ולאחר שלא הוצגה בפניהם טיוטת חוק בנוסח המקובל עליהם. כאמור, כך הצטרפה ליהדות התורה שהודיעה גם היא על המהלך. מאז אותו היום, פעילות הכנסת כמעט והקופאה לחלוטין, שכן הקואליציה העלתה חוקים בודדים בלבד, זאת בשל היעדר הרוב של הממשלה בכנסת.