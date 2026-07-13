חוק יסוד לימוד תורה אושר הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. חברי הכנסת מטעם "הליכוד", יולי אדלשטיין ודן אילוז, הצביעו נגד החוק.

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ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט: "חוק יסוד ביזוי התורה נכנס לספר החוקים, וממשלת השבעה באוקטובר נכנסת לספרי ההיסטוריה כממשלה הכי אנטי-ציונית בתולדות מדינת ישראל, שפועלת נגד משרתיה ונגד התורה".

"מדובר בפגיעה מכוונת ומודעת בצה״ל לאורך כל המלחמה ועד היום - אנחנו נדאג שהממשלה היוצאת תחקר גם על הפעולות שאחרי ה-7 באוקטובר, ובראשן הפקרת צה״ל ולוחמיו. ממשלת המשרתים תחליף את ממשלת הטבח, נבטל את כל חוקי הכאוס שהם מנסים להעביר בימיה האחרונים של הממשלה היוצאת וביחד נתקן את כל מה שהם הרסו. זה יקרה בקרוב".

יוזם החוק יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. במשך אלפי שנים לימוד התורה היה הכוח ששמר על העם היהודי בכל תפוצותיו ובכל הדורות. מעתה קבעה גם מדינת ישראל, בחוק יסוד, כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל".

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה לבטל את חוק יסוד לימוד תורה ולהקפיא את כניסתו לתוקף באופן מיידי.

ביום חמישי האחרון מהומה פרצה בוועדת הכנסת במהלך דיון, טרם ההצבעות על חוק יסוד לימוד תורה, כשהלומי קרב התפרצו לחדר על מנת לשבש ולמנוע את אישור הצעת החוק השנויה במחלוקת.

הלומי הקרב זעקו לעבר היו"ר אופיר כץ וחברי הוועדה בדרישה לקבלת טיפול: "אתם ישנתם טוב בלילה, המדינה הזו תתהפך - אלפים יהיו פה". אחד הנוכחים פנה לעבר יו"ר יהדות התורה גולדקנופף: "אני מתחנן אליך, תציל פה נפשות".