"סמוטריץ' בגד בערכים של הציונות הדתית": מפגש קצוות עם שבות רענן

שבות רענן, בת הציונות הדתית וחברה בולטת במפלגת המילואימניקים של יועז הנדל, הפכה בחודשים האחרונים לאחד הקולות הנחרצים והלוחמניים ביותר בזירה הציבורית. רענן, שחורכת את אולפני הטלוויזיה ואת מסדרונות הכנסת, נושאת את דגל הגיוס השוויוני והמלא לחרדים כנושא ליבה.

למרות היותה אשת ימין בדעותיה, היא מציבה קו אופוזיציוני חריף לממשלה הנוכחית ולדמויות המפתח בה, מה שהוביל אותה השבוע ל"כיסא הרותח" של נוה דרומי למפגש שתואר כ"מפגש קצוות" בין שתי נשות ימין דעתניות.

במהלך השיחה, הטיחה רענן ביקורת קשה בשר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ'. לדבריה, סמוטריץ' "בגד בערכים של הציונות הדתית", כפי שהיא מבינה אותם. רענן טוענת כי ההנהגה הנוכחית של המגזר זנחה את עקרונות הערבות ההדדית והנשיאה המשותפת בנטל לטובת אינטרסים פוליטיים צרים, ובכך יצרה קרע עמוק בין הציבור שהיא מייצגת לבין ערכי היסוד עליהם גדלו דורות של ציונות דתית משרתת.

לצד הביקורת מימין, רענן הציגה עמדה מפתיעה בנוגע לשותפויות פוליטיות עתידיות. היא הבהירה כי היא אינה שוללת ישיבה בממשלה אחת עם יאיר גולן וסיעות השמאל, אך סייגה זאת בתנאי מהותי הנוגע לסגנון ולמהות. "אם הוא ימשיך עם השנאה שלו, הוא יהיה בחוץ", הבהירה רענן בראיון.