בנט ל-i24NEWS: "ידעתי על הפריצה לטלגרם לפני הפרסום"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ערך היום (ראשון) ביקור חיזוק בדרום, כשהגיע לעגלת 'קפה בסיבוב' סמוך לקיבוץ רוחמה. בנט התייחס לסערה סביבו, לאחר שהאקרים איראנים פרצו לחשבון הטלגרם שלו והדליפו מאות אלפי הודעות מסווגות.

על השאלה האם ידע על הפריצה עוד לפני הפרסום, השיב בנט ל-i24NEWS: "ידעתי על הפריצה לטלגרם שלי לפני הפרסום של ההאקרים האיראנים".

בשבוע שעבר פרסם בנט פוסט מפורט בו סיפר על השתלשלות האירועים: "הייתי באמצע טיול בהרי תמנע בדרום עם בני הקטן דוד כשקיבלתי את העדכון על פריצה לחשבון הטלגרם שלי. ‏זה לא הדבר הכי כיף בעולם כשגורמים עוינים נכנסים להתכתבויות שלכם. ‏דמיינו רגע שזה קורה לכם.

"‏יש לא מעט גורמים שלא רוצים לראות אותי שוב ראש הממשלה של ישראל. ‏אם מישהו מהם חושב שזה ירתיע אותי, הוא טועה בגדול. להיפך. ‏ידעתי שיהיה לא קל, אני יודע שעוד נכונים לנו רגעים קשים. הכל בסדר. ‏כי עם כל הכבוד, הכל מתגמד מול הכאב שחווים כל כך הרבה ישראלים שלמענם אני נלחם".

עוד הוא הוסיף: "‏משפחות שכולות, פצועים בגוף ובנפש, משפחות מילואימניקים שקורסות תחת הנטל והמוני ישראלים טובים. ‏זו הסיבה שבחרתי לחזור וזו הסיבה שתוקפים אותי. ‏ואם קצת קשה, נתגבר. ‏שום דבר לא יבלום את משימת חיי, להביא אחדות ותיקון למדינת ישראל ולכם, לעם האהוב שלי".