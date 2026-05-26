ועדת הבחירות של המועצה האזורית מגילות ים המלח הודיעה היום (שלישי) רשמית על בחירתו של הרב שלמה לביא, אחיינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, לתפקיד רב המועצה. לפי הודעת הדוברות, הרב לביא, בוגר ישיבת 'קול תורה' ששימש בעבר כרב המושב כפר רות, נבחר בתום הליך הצבעה רשמי.

עם היבחרו, מסר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, כי מדובר ב"צעד חשוב לחיזוק שירותי הדת בקהילה", בעוד הרב לביא עצמו הצהיר כי הוא נכנס לתפקידו מתוך תחושת שליחות עמוקה ומטרה להוות גשר של הידברות עבור כלל התושבים באזור.

מאחורי הקלעים, המינוי הנוכחי מעורר עניין פוליטי וציבורי רב בשל זהותו וייחובו המשפחתי של הנבחר. מינויו הרשמי יוצא לפועל בדיוק במועצה האזורית שסומנה מראש כחלק ממהלכי המפלגה, למרות מחאות והתנגדויות פנימיות שעלו לאורך הדרך מצד גורמים רבניים בנוגע לאופן שבו מקודמים המינויים וחלוקת המשרות ברחבי הארץ.

השלמת המינוי מגיעה בהמשך ישיר לחשיפתו של כתב i24NEWS ארי קלמן משלהי החודש שעבר, אז דווח על מסע לחצים חריג שניהלה ש"ס כדי להשתלט על משרות רבנות ב-18 מועצות אזוריות לפני תום מועד הבחירות.

מנכ"ל המשרד יהודה אבידן נכנס באופן חסר תקדים לדיון סגור של מועצת הרבנות הראשית, ודחק ברבנים לאשר את הנציגים המכריעים עבור הדילים הפוליטיים של ש"ס, דיון שאליו נכנסה במפתיע גם המועצה האזורית מגילות שבה התמודד אחיינו של דרעי, זאת לאחר שיחה והתייעצות שקיים נשיא המועצה עם יו"ר ש"ס עצמו.