הקבינט אישר בחשאי הקמת 34 יישובים ביו"ש בתקציב של 1.3 מיליארד ש"ח

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר תוכנית להקמת יישובים ביהודה ושומרון "בטווח זמן מהיר", כך הותר לפרסום היום (שלישי). ההחלטה הועלתה על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, והיא כוללת תקציב של 1.3 מיליארד שקלים עבור המהלך, שאושר לפני כחודש ונשאר חסוי עד היום.

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בחודש אפריל פרסמנו כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, מספר שיא שעובר בבת אחת - ותוך כדי המערכה עם איראן. גם בעת קבלת ההחלטה, הקבינט אישר את המאורע הדרמטי תחת סיווג, בין היתר כדי לא לגרור לחץ אמריקני תוך כדי המערכה, וברקע האולטימטום של טראמפ.

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בחודש שעבר הממשלה החליטה ברגע האחרון שלא לאשר את התקציב להקמת היישובים החדשים ביהודה ושומרון, ככל הנראה בשל חשש מלחץ מדיני. הממשלה החליטה שלא לאשר את התקציב להקמת היישובים החדשים מתוך כוונה להעביר את ההחלטה לקבינט המדיני-ביטחוני, שכן החלטותיו יכולות להישאר חסויות.