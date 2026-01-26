"תמונה שקרית": המפלגה של בנט התלוננה במשטרה נגד הליכוד

מפלגת "בנט 2026" הגישה הבוקר (שני) תלונה למשטרה נגד מפלגת הליכוד בגין זיוף בזדון, על תמונה ערוכה ושקרית שהתפרסמה בחשבון הרשמי של מפלגת "הליכוד". כמו כן, הדגישו במפלגה כי יגישו עתירה לועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

כזכור, התמונה הגיעה לאחר שבחשבון הרשמי של המפלגה, עלתה תמונה "ערוכה" שממנה עולה שבנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד נכחו במפגש עם ראשי המפלגות הערביות בסוף השבוע שעבר במעמד הכרזת האיחוד על ריצה משותפת בבחירות הקרובות.

ממפלגתו של בנט נמסר: "מדינת ישראל ניצבת בפני מערכת בחירות גורלית, לפיכך נדרש להציב קווים אדומים כבר עכשיו. נלחם בכל ניסיון לייצר פייק ניוז שמרעיל את השיח ומפלג את המדינה. בקרוב נתקן".