נתניהו תוקף את ברק ברקע הקשר לאפשטיין: "ניסה לערער את הדמוקרטיה הישראלית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) לפרשת ג'פרי אפשטיין והקשר של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. "מערכת היחסים הקרובה ויוצאת הדופן של ג'פרי אפשטיין עם אהוד ברק אינה מעידה על כך שאפשטיין עבד למען ישראל. היא מוכיחה את ההפך", כתב.

לדברי ראש הממשלה, ברק תקוע על ההפסד בבחירות מלפני יותר משני עשורים. "הוא ניסה במשך שנים באובססיביות לערער את הדמוקרטיה הישראלית על ידי עבודה עם השמאל הרדיקלי האנטי-ציוני בניסיונות כושלים להפיל את ממשלת ישראל הנבחרת", הוסיף.

נתניהו אמר עוד: "הקיבעון האישי של ברק הוביל אותו לעסוק בפעילויות פומביות ומאחורי הקלעים כדי לערער את ממשלת ישראל, כולל הזנת תנועות מחאה המוניות, הסתה לאי שקט והזנת נרטיבים כוזבים בתקשורת".

נתניהו מתייחס לחשיפת הקלטה נוספת של שיחה בין ברק שר האוצר האמריקני לשעבר, בה במשך שלוש וחצי שעות דיברו השניים על עתידה הדמוגרפי של ישראל - לארי סאמרס שאל את ברק: "מהו עתידה של ישראל?", שענה כי הוא מאמין כי "החרדים יותר יעילים מהערבים. כבר יש להם 3 ילדים, עוד 2 והם כבר עמוק בביטוח הלאומי. ישראל מתעוררת ברגע הנכון, לפני שהיא מתדרדת לתהום המדינה האחת, בהתחלה היא תיהיה דו-לאומית, ולבסוף יהיה לה רוב ערבי".

ברק המשיך ואמר שלדעתו צריך "לשבור את המונופול של הרבנות האורתודוקסית על נישואים, קבורה ומה לא. הם פתחו את השער להמהרה ליהדות. זו מדינה מוצלחת - אנשים ירצו להגיע. וקשה להם להתסגל, אבל זה יקרה".