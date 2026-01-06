מראשי מחאת הרפורמה: משה רדמן יצטרף למפלגתו של יאיר גולן
יו"ר הדמוקרטים יישא הצהרה בה יודיע על הצטרפות פעילים נוספים למפלגתו • בין השמות הבולטים הנוספים: הפעיל החברתי עמי דרור ומורן מישל • גולן צפוי לדבר בשעה 17:00
נדב אלימלך כתב פוליטי
יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן יקיים היום (שלישי) הצהרה, בה צפוי להודיע על הצטרפותם של מספר פעילים מהמחאה נגד הרפורמה המשפטית למפלגתו.
גולן צפוי לדבר בשה 17:00, בין השמות שצפויים להצטרף אל מפלגתו הם משה רדמן, שנחשב למובילי המחאה, עמי דרור פעיל חברתי שלקח חלק פעיל במחאות, מורן מישל ונוספים.
הצהרתו של גולן מתרחשת ברקע מתיחות בין ראשי האופוזיציה, לאחר שיו"ר הדמוקרטים התעמת עם ח"כ גנץ וקרא לו לפרוש, זאת לאחר פרסום הקלטה בחדשות 12 לפיה הטיל גנץ ספק בעובדה שהוא חלק מהגוש של האופוזיציה.
