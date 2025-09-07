עוצמה יהודית תתנגד להגדלת הגירעון; גורמים בכירים באוצר תקפו: "סחיטת כספים קואליציוניים"

מומלצים -

בעוצמה יהודית תקפו היום (ראשון) את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ברקע ההצבעה הצפויה בממשלה על הגדלת הגירעון. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף אמר כי שרי המפלגה יתנגדו לכך "עד שיתוקן העוול הנוראי והבלתי מוסרי שנעשה כאן".

השר וסרלאוף טען כי משרדו "יצטרך לקצץ בתוכניות בסיסיות כדי להאכיל את הקומבינות של שר האוצר". ושעם חזרת "עוצמה יהודית" לממשלה, הועבר לשר סמוטריץ' מסר "שהתקציב הזה הוא לא של אבא שלו", אך "הוא כהרגלו, שם עליי פס מהמקפצה". בנוסף, טען השר כי עם פרישת המפלגה, נלקחו מאות מיליוני שקלים שהיו מיועדים לנגב ולגליל.

"המקפצה היא לא עליי, היא על התושבים שגרים באזורים הכי מוחלשים, ששנים הופקרו משל היו החצר האחורית של המדינה", כתב השר וסרלאוף בפוסט ברשת X (לשעבר טוויטר). בהמשך, דרש לשחרר "לתושבים את הכסף שמגיע להם, אל תגזול את כבשת הרש".

מנגד, גורמים בכירים במשרד האוצר השיבו לטענות אלו ואמרו כי לא קוצץ שקל אחד, כאשר "עוצמה יהודית" פרשה מהקואליציה, וציינו כי על אף שהשר וסרלאוף מדבר על "מאות מיליונים" שנלקחו - כל תקציב משרדו הוא בסדר גודל של כ-300 מיליון שקלים.

הבכירים ציינו כי הפלט היחיד שקיצץ בכספי המשרדים הממשלתיים הוא זה שהובא על ידי עוצמה יהודית "בעקבות ניהול כושל של כספי אבטחת מוסדות החינוך במשרד לביטחון לאומי". הם הוסיפו ואמרו כי השר וסרלאוף "רוצה לסחוט כספים קואליציוניים", לאחר שעם חתימת ההסכם הקואליציוני החדש, עם חזרתם לממשלה, "חנמאל זרק אותנו ולא דאג לנו לתקציב", כך לדברי גורמים בכירים במשרד הנגב והגליל, אשר שוחחו עם גורמים באוצר.

במשרד האוצר תקפו את אמירותיו של השר וסרלאוף: "מה עולה היום לממשלה? תקציב מלחמה, נפגעי פעולות איבה ולמילואימניקים. כששרי עוצמה יהודית עושים הופעת נגד אופוזיציונית, הם רוצים לדפוק את כל הרשימה הזו".