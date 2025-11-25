"לא מקובל עליי": המסר מכ"ץ שאילץ את נתניהו לפצל את הפגישה המשותפת

בסביבת שר הביטחון ישראל כ"ץ העבירו מסר ללשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו שהם לא מעוניינים בפגישה משולשת, כדי שיודגש שאין שוויוניות בין השר לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - כך דיווחנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. בשל כך, נאלץ נתניהו לפצל את הפגישות.

ראש הממשלה קיים שיחה בת שעתיים עם שר הביטחון כ"ץ, ולאחר מכן אחת נוספת במשך שעה עם הרמטכ"ל. המסר שהעביר נתניהו לזמיר: "תזכור שאתה כפוף לדרג המדיני". עוד הובהר לשניים כי עליהם להפסיק "עם העימות הפומבי שמתנהל בתקשורת - מיד".

כזכור, העימות הנוכחי בין השניים החל לאחר הודעת כ"ץ על כך שהטיל על מבקר מערכת הביטחון לבדוק את דוח ועדת תורג'מן, כשבועיים לאחר שקיבל אותו לידיו. בהודעת השר נמסר כי לאחר שקיבל לידיו את מסקנות הוועדה שבדקה את כשלי הצבא ב-7 באוקטובר , ישנן מספר סוגיות נוספות לבדיקה.

זמיר השיב לו בהודעה תקיפה, בה מסר כי עודכן מהתקשורת על התהליכים אותם מתכנן לבצע השר בצוות הבדיקה שהקים עם כניסתו לתפקיד - בזמן שהיה בתרגיל פתע מטכ"לי בגזרת רמת הגולן. "ההחלטה להטיל דופי בדוח, שנכתב במשך שבעה חודשים על ידי 12 אלופים ותתי-אלופים, שסוכם על ידי מפקד הצבא ושהוצג לשר באופן אישי - מעוררת תמיהה", כתב זמיר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר בתגובה: "אני מעריך את הרמטכ"ל, שיודע היטב שהוא כפוף לראש הממשלה, לשר הביטחון ולממשלת ישראל. אני לא מתכוון להתנצח בתקשורת. מבקר מערכת הביטחון יגיש את מסקנותיו בתוך 30 יום - ורק לאחר מכן אגבש את החלטותיי בנושא המינויים, כפי שמתחייב מתפקידי ומסמכותי". בעקבות העימות הנוכחי, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן את השניים לשיחת הבהרה.