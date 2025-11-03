בן גביר טוען: יש בטלפון של הפצ"רית ראיות נגד היועמ"שית

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום (שני) בפתח ישיבות הסיעה בכנסת כי "מכונת הרעל היא כבר לא רק כלי תעמולה, היא סיכון קיומי על מדינת ישראל". לפיד, התייחס בדבריו להיעדרותה של הפרקליטה הצבאית היוצאת, והוסיף כי תפקיד הממשלה "הוא להרגיע את הרוחות, לאחד את העם ולהוריד את הלהבות".

שר האוצר סמוטריץ' שאל "מדוע הפצ"רית לא נעצרה מיד עם קבלת המידע עליה, ולמה במשך יום שלם שבו לפי הטענות היא לא יצקרה קשר עם איש - אף אחד לא חיפש אותה?" ותהה האם "יכול להיות שהיא ביימה את ניסיון ההתאבדות רק כדי לאבד את הטלפון ולהשמיד ראיה, ואם כן - איך יכול להיות שאדם עם דפוס פעולה עברייני כזה שימשה כאן רא שהמערכת המשפט הצבאית?".

שר האוצר סמוטריץ' הוסיף כי ביום זה "חשוב לי לומר לאזרחי ישראל - יש לנו ארץ נהדרת, ממש לא הכל כאן רע או מושחת חלילה. הפוך לחלוטין". השר לביטחון לאומי בן גביר טען כי במכשיר הטלפון של הפרקליטה הצבאית היוצאת ישנם "ראיות נגד היועצת המשפטית לממשלה".