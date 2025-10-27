"שב"כ מנסה להגן על עצמו במקום על אזרחי ישראל": במערכת הפוליטית מגיבים לחשיפת i24NEWS

חבר הכנסת משה סעדה יגיש תלונה נגד רונן בר בשל חשיפת i24NEWS על פרשת האזנות הסתר בשב"כ - כך אמר בריאיון הבוקר (שני) בריאיון לטליה כהן בחדר החדשות. סעדה, לשעבר סגן ראש מח"ש, תקף את ראש השירות לשעבר ואמר כי "היה שחקן פוליטי על מלא שביצע עבירה פלילית, כדי לסכל את מינוי דוד זיני".

סעדה, אמר כי ההליך שבוצע הוא "בלתי חוקי בעליל", וכי על עבירה זו ניתן לרצות עד חמש שנות מאסר. "זה לא יעלה על הדעת, אנשים שכחו אבל אנחנו מדינת חוק, וכולנו שווים בפני החוק". הוא הוסיף כי מרגיש ששב"כ "חושב איך הוא מגן על עצמו במקום להגן על אזרחי ישראל", וציין כי מאמין שישנו חשש בארגון מכניסתו של זיני לתפקיד, שיבדוק את כשלי אירועי ה-7 באוקטובר.

שר התפוצות עמיחי שיקלי קרא להדיח את היועץ המשפטי של השב"כ, ומי שמילא את תפקיד ממלא מקומו של רונן בר. "כל גורם בארגון שלקח חלק בניסיון 'הפוטש העברייני והשלומיאלי הזה' בנוסח מדינת שטאזי, צריכים לטוס על טיל משורות הארגון", כתב בפוסט ברשת X.

כאמור, אמש פרסם אבישי גרינצייג לראשונה במהדורה המרכזית כי שב"כ ביצע האזנת סתר באמצעות רוגלה במשך שישה חודשים - אחר איש שב"כ החשוד בהעברת מידע סודי לעיתונאים, אשר שוחרר ללא תנאים מגבילים. נגד א', איש השירות, בוצעה ההאזנה במסגרת הליך "סיכולי".

עלפ פי חוק, שב"כ רשאי לבצע האזנת סתר צורך ביטחוני גם ללא אישור בית המשפט, אך דבר זה דורש חתימה של ראש הממשלה מדי 15 יום, או לכל הפחות 3 חודשים, וכן פיקוח רבעוני של היועמ"שית. בפועל, נתניהו חתם על צווים אלו כחותמת גומי, ואף בהרב-מיארה לא ביצעה ביקורת ופיקוח נאות על הצעד החריג.

נציין כי עיתון "הארץ" חשף לאחרונה כי שב"כ העביר לידיעת ועדת גרוניס, שבחנה את מינוי זיני לתפקיד ראש שב"כ, כי אלוף לשעבר זיני נפגש עם א', איש השירות.