"נתניהו תומך": חוק עונש מוות למחבלים יובא לקריאה ראשונה

הוועדה לביטחון לאומי אישרה הבוקר (שני) לקדם את הצעת החוק עונש מוות למחבלים - שתגיע להצבעה במליאה ביום רביעי הקרוב. במהלך הדיון, אמר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש כי ראש הממשלה בנימין נתניהו תומך בהצעה.

גל הירש ביקש מבן גביר "שיהיה שיקול דעת של האחראים על השבויים והנעדרים", לו השיב השר לביטחון לאומי כי זה "לא יהיה". הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר בדיון כי "עונש מוות קיים כבר היום כאפשרות, והדבר לא נעשה בשל שיקולי מדיניות, לכן לא ברור מה יועיל החוק".

מתאם השבויים והנעדרים הוסיף בהמשך בדבריו כי בדיון הקודם התנגד לעצם קיומו, מפאת הסכנה הנשקפת לחטופים החיים, ועדכן כי "ההתנגדות שהייתה לי אז מתיירת, זהו כלי נוסף במאבק בטרור".

השר בן גביר ויו"ר הוועדה פוגל בירכו את אישור קידום הצעת החוק: "מי שרצח, אנס וחטף את ילדינו ובנותינו, לא זכאי לראות אור יום ודינו צריך להיות מוות. זהו רגע היסטורי, יותר לא יהיו מלונות למחבלים, יותר לא יהיו עסקאות שחרור - זהו צעד ראשון ומשמעותי ליצירת הרתעה אמיתית וצדק לקורבנות".

כזכור, השר לביטחון לאומי בן גביר איים עם פתיחת מושב החורף של הכנסת כי במידה וחוק עונש מוות למחבלים לא יקודם - "עוצמה יהודית לא תהיה מחוייבת להצבעות עם הקואליציה". "עוד בשנה שקדמה למלחמה בליכוד סחבו ותירצו, אמרתי בואו נקדם ופעם אחר פעם - דחו זאת בתירוצים", אמר.